Снимки из космоса: США воруют сирийскую нефть

Минобороны России опубликовало сенсационные материалы

США незаконно добывают и вывозят из Сирии нефть. Это доказывают снимки космической разведки, которые сегодня опубликовало российское Министерство обороны. На них видны десятки бензовозов в разных частях арабской республики. Под охраной американских военных цистерны покидают территорию страны.

Ранее в Пентагоне заявили, что укрепляют свои позиции в провинции Дейр-эз-Зор - для защиты нефтяных месторождений от террористов. Как показывают снимки Минобороны, способ защиты выбран оригинальный. К тому же американские силовики не допускают в эти районы представителей официального Дамаска, сообщает "ТВ Центр".