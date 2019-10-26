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В ЮЗАО по программе реновации построят школы, детсады и дороги

12:26
  • суббота
  • 26 октября 2019

Проекты проходят процедуру публичных слушаний

Проекты планировки жилых кварталов по программе реновации в Юго-Западном административном округе столицы включают помимо жилых домов строительство новых детских садов и школ, спортивных и медицинских центров. Сейчас проекты по проектам планировки кварталов реновации проходят процедуру публичных слушаний сразу в четырёх районах ЮЗАО - Академическом, Ломоносовском, Обручевском и Коньково. Об этом журналистам рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Проекты планировки территорий включают в себя не только жилые дома, но и объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Мы стараемся создавать многофункциональные кварталы, где будут рабочие места, зоны для отдыха, занятий спортом и досуга. В Юго-Западном округе сейчас проходят слушания сразу по четырем проектам. В этом случае мы можем говорить не просто об обновленных районах, а о целом округе", сказала  Княжевская.

Каждый проект предусматривает возведение на территории районов объектов социальной инфраструктуры. Больше всего соцобъектов получит Обручевский район. А в Конькове появится учебно-воспитательный комплекс с детским садом на 210 малышей и школой для 200 человек. В Академическом районе построят учебный корпус, где будет блок начальных классов для 225 школьников и детский сад для 75 детей. В Ломоносовском районе появится детский сад на 250 мест.

Кроме уличных спортивных площадок, которые заложены во все проекты, будут также построены физкультурно-оздоровительные комплексы. В Конькове в составе такого комплекса будут каток, бассейн и хореографический зал. Еще один спорткомплекс возведут в Ломоносовском районе.

Территории кварталов реновации озеленят. Здесь высадят деревья, кустарники и цветы, проложат пешеходные дорожки, установят видеонаблюдение. Разработчики также предусмотрели необходимые изменения улично-дорожной сети. К примеру, в Обручевсокм районе будут реконструированы существующие улицы и построены новые внутриквартальные проезды, один из которых соединит улицы Академика Пилюгина и Профсоюзную.

Ознакомиться с проектами планировки кварталов реновации в Академическом, Ломоносовском и Обручевском районах можно с 25 октября на экспозициях, открытых в каждом из районов, а также в информационном центре программы реновации по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

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