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Бутина расплакалась при встрече с отцом (видео)

12:41
  • суббота
  • 26 октября 2019

Среди встречающих была и Мария Захарова

Мария Бутина не смогла сдержать слёз при встрече с отцом в аэропорту. Днём 26 октября она прилетела в Москву после 18-месячного заключения в США. Видео встречи опубликовала у себя в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова. Бутина поднимается по эскалатору, на глазах у неё слёзы. Мария обнимает отца, вокруг их обступают журналисты с  камерами.
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Отец Бутиной приехал в аэропорт за несколько часов до прилёта самолёта с дочерью на борту. Среди встречающих была и Мария Захарова, сообщает ТАСС. Именно она стала автором первых фотографий и видеозаписи долгожданной встречи отца и дочери.

В США 30-летней Бутиной, приехавшей туда на учёбу, инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала её освобождения из-под стражи.

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Мария Бутина
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