Путин провёл важную встречу по ситуации в Сирии

Президент встретился с членами Совбеза

Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Сирии. Речь шла о реализации меморандума России и Турции. Документ был согласован во время визита в Россию президента Реджепа Тайипа Эрдогана. 22 октября он более пяти часов общался в Сочи с российским лидером.

На сегодняшней встрече Путин также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита "Россия – Африка", сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.