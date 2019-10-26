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Путин провёл важную встречу по ситуации в Сирии

13:04
  • суббота
  • 26 октября 2019

Президент встретился с членами Совбеза

Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Сирии. Речь шла о реализации меморандума России и Турции. Документ был согласован во время визита в Россию президента Реджепа Тайипа Эрдогана. 22 октября он более пяти часов общался в Сочи с российским лидером.

На сегодняшней встрече Путин также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита "Россия – Африка", сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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