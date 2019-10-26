"Русские не сдаются": первые слова Бутиной после освобождения

Россиянку с цветами встретили на родине

Россиянка Мария Бутина вернулась на родину после длительного заключения в американской тюрьме. На встрече с журналистами в московском аэропорту она первым делом поблагодарила всех, кто поддерживал её в последние месяцы.

"Спасибо МИДу и дипломатам, которые боролись. Спасибо огромное всем общественным организациям. Ребята, я не сдалась только потому что не имею права. Знаете, русские не сдаются", - сказала Бутина.

Первым, с кем обнялась россиянка на родине, был её отец. Он приехал в аэропорт задолго до прибытия рейса из США. Валерий Бутин рассказал журналистам, что семье пришлось пережить очень тяжёлый период. "Участие большого количества людей давало нам понимание того, что мы не останемся одни со своей бедой", - сказал мужчина.