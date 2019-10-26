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Захарова раскрыла ужасающие детали освобождения Бутиной

13:56
  • суббота
  • 26 октября 2019

Россиянка вернулась на родину после тюремного заключения в США

Американские власти не дали Марии Бутиной перед вылетом в Москву  позвонить родным и сообщить номер рейса, которым она летит на родину. Это за гранью, так прокомментировала поведение американцев официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По её словам, вся американская система работала на то, чтобы Бутина сломалась. Но это сделать не удалось. "Человек только вчера был в тюрьме. Вы её видели. Она даст фору любому", - отметила дипломат.

Мария Бутина 26 октября вернулась в Россию. В июле 2018 года её арестовали в США по надуманному обвинению и осудили за сговор с целью работы на иностранное правительство. Бутиной дали 18 месяцев тюрьмы, но отпустили чуть раньше за примерное поведение.

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