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В Москве появится храм в честь Пресвятой Богородицы

14:16
  • суббота
  • 26 октября 2019

На стройке побывал Владимир Ресин

В столичном районе Южное Бутово возводят собор в честь Введения в Храм Пресвятой Богородицы. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха  Владимир Ресин.

Строят по индивидуальному проекту, исключительно на пожертвования прихожан. Основные работы уже завершены.  Накануне проложили теплотрассу и трубопровод, а также благоустроили территорию - уложили плитку и асфальт, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас разрабатывают проект иконостаса. Открыть храм для прихожан планируют уже в ноябре. Одновременно посетить его смогут более тысячи человек.

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