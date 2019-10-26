В Москве появится храм в честь Пресвятой Богородицы

На стройке побывал Владимир Ресин

В столичном районе Южное Бутово возводят собор в честь Введения в Храм Пресвятой Богородицы. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Строят по индивидуальному проекту, исключительно на пожертвования прихожан. Основные работы уже завершены. Накануне проложили теплотрассу и трубопровод, а также благоустроили территорию - уложили плитку и асфальт, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас разрабатывают проект иконостаса. Открыть храм для прихожан планируют уже в ноябре. Одновременно посетить его смогут более тысячи человек.