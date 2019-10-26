Москвичей познакомили с культурой народов России

Акция проходит в саду имени Баумана

Акция "Москва - город мира, дружбы и согласия" проходит в столичном саду имени Баумана. На празднике можно познакомиться с культурой народов России.

Весь день на главной сцене выступают артисты из разных регионов страны, открыта выставка-ярмарка. Народные умельцы научат традиционным ремеслам: работать за гончарным кругом, плести куклу из лыка, расписывать пряники, сообщает "ТВ Центр".

Профессиональные повара покажут, как приготовить национальные блюда. Кроме того, открыты детские и спортивные площадки.