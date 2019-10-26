В Крыму собрались лучшие сомелье со всего мира

В республике проходит международный винный конкурс

В Крыму подвели итоги первого международного винного конкурса имени Льва Голицына. Последний раз такое масштабное соревнование в этой отрасли проходило на полуострове почти полвека назад.

В жюри представлены известные сомелье из России и других стран мира. Им на дегустацию привезли свою продукцию несколько десятков отечественных и зарубежных производителей, сообщает "ТВ Центр". Среди них эксперты выбрали семь лучших напитков, которые сделаны из российского винограда. Знаменитый британский сомелье Оз Кларк отметил, что вина в нашей стране становятся лучше.

"Я очень впечатлён тем прогрессом, который наблюдается при производстве российских вин. Я вижу наглядно, даже в этом году, как вина меняются в лучшую сторону. Очень впечатляет та работа, которая проделана виноделами за это время", - сказал эксперт.