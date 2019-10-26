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Опубликованы кадры с места массового расстрела в воинской части

15:32
  • суббота
  • 26 октября 2019

Стрелок задержан, у него был нервный срыв

В Сети появились кадры с места расстрела в воинской части в Забайкальском крае. На фотографии следователи осматривают караульное помещение. Тем временем в Минобороны назвали вероятную причину стрельбы: по предварительным данным, солдат открыл огонь по сослуживцам - из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.
Появились подробности расстрела военных в Забайкалье

ЧП произошло накануне, 25 октября на территории военно-технической базы в ЗАТО Горный. Погибли восемь человек: два офицера, один контрактник и пять бойцов срочной службы. Двое пострадавших сейчас находятся в госпитале в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Сам стрелок задержан, это солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Он прослужил всего четыре месяца. Сейчас Шамсутдинов даёт показания. Также  ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Военная прокуратура  начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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Устроивший стрельбу на военной базе Рамиль Шамсутдинов
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КПП военной базы в Забайкалье, где произошла стрельба
КПП военной базы в Забайкалье, где произошла стрельба
Устроивший стрельбу на военной базе Рамиль Шамсутдинов
Устроивший стрельбу на военной базе Рамиль Шамсутдинов
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