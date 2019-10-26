В Ираке растёт число погибших в беспорядках

Акции протеста охватили всю страну

В Ираке 42 человека погибли в результате акций протеста, которые переросли в ожесточённые столкновения с полицией и военными. Более двух тысяч получили ранения.

Беспорядки вспыхнули в Багдаде и нескольких южных провинциях. Участники поджигали госучреждения и партийные офисы. В столице пытались прорваться в так называемую зелёную зону. Это особо охраняемый район, где находятся иностранные посольства и правительственные здания, сообщает "ТВ Центр".

Против активистов применили водомёты и слезоточивый газ. Среди требований митингующих - отставка кабинета министров, улучшение условий жизни, борьба с безработицей и коррупцией. В семи провинциях страны введён комендантский час.