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Специалист объяснил, что общего у Фриске, Началовой и Заворотнюк

19:30
  • суббота
  • 26 октября 2019

Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске и Юлия Началова стали самыми популярными фигурами в последнее время. Психологи считают, что людям легче кому-то сострадать, чем радоваться за кого-то. Этим и объясняется интерес к судьбам Заворотнюк, Фриске и Началовой.
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Как показывает жизнь, имя и огромные финансовые средства не являются залогом долгой и счастливой жизни, а перед лицом несчастья все равны. Жанну Фриске пытались спасти всей страной, потом от болезни скончалась Юлия Началова, а теперь уходит жизнь из Анастасии Заворотнюк.

"Все люди разные, у всех есть свои причины. Кто-то может радовать мысль, что я жив, а ты, несмотря на свое богатство и известность" - так прокомментировал интерес общества к этой троице в интервью радио "Комсомольская правда" преподаватель психологии ВШЭ и РАНХиГС, консультант Григорий Никонов.

Между тем, новой информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк  пока нет. В начале сентября некоторые СМИ писали, что у Заворотнюк рак мозга в последней стадии и якобы после операции в Германии её поместили в одну из московских профильных клиник. Не так давно стало известно, что актрису перевезли из одного медицинского центра в другой. Родные Заворотнюк не комментируют эти новости, но сам факт тяжёлого заболевания без уточнения диагноза фактически признали.

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