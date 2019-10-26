Жизнь Пугачёвой кардинально изменилась

Алла Пугачёва призналась, что не знает, сможет ли ещё когда-нибудь выйти на сцену. Примадонна обратилась к поклонникам перед стартом большого киномарафона.

Юбилейный концерт певицы, который она дала в апреле в Кремле, покажут на киноэкранах. Большой показ стартует 31 октября с Дальнего Востока и завершится в Москве. Не все смогли купить билеты за 250 тысяч рублей (столько стоило место в партере у перекупщиков), но в кино в своём городе смогут сходить многие.

"Я не знаю, смогу ли я ещё когда-нибудь выйти на сцену не только из-за здоровья, но и из-за самого ощущения жизни. У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях", - призналась звезда в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

Напомним, что в ноябре Алла Пугачёва планирует выступить с большим концертом в Минске. Известно, что в одном из номеров примет участие балерина Анастасия Волочкова.