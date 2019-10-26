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Тарасов унизил женщину с ребёнком, от которой сбежал к Бузовой

16:28
  • суббота
  • 26 октября 2019

Футболист подал в суд на первую жену

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою первую жену. Оксана Тарасова узнала об этом в свой день рождения. Брак Дмитрия и Оксаны был недолгим, через два года после свадьбы футболист ушёл к певице и телеведущей Ольге Бузовой, с которой прожил ровно в два раза больше – четыре года.
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В 2009 году Оксана родила Тарасову дочь Ангелину. Издание Nation News пишет, что футболист долгие годы не платил алименты. Сейчас он должен бывшей супруге семь миллионов рублей.

Чтобы оспорить решение суда о взыскании с него этой суммы, Тарасов подал встречный иск в надежде уменьшить размер ежемесячного платежа. Не исключено, что футболист испытывает финансовые трудности из-за того, что больше не играет: в последнем матче прошлого сезона он получил травму, а позднее покинул свой клуб "Локомотив" в связи с истечением срока контракта.

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