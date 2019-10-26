Сбежавшие из Сирии американцы возвращаются обратно

В чём причина такого шага?

На границе Ирака и Сирии замечена большая колонна американской техники. С воздуха её прикрывают вертолёты. Войска по каким-то причинам решили вернуться в страну, которую покинули в этом месяце.

В начале октября Дональд Трамп распорядился о выводе около тысячи американских военнослужащих из региона. 20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить американских военных из Сирии в Ирак.

Неделю назад российским журналистам удалось побывать на брошенной американцами базе. Там они обнаружили пустые бутылки и колоды карт. Тогда же стало известно, что ВВС США разбомбили другую свою бывшую базу вместе со взлётно-посадочной полосой, способной принимать тяжёлые военные самолёты.

Сегодня, 26 октября Минобороны России опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как американцы добывают и транспортируют сирийскую нефть. Десятки бензовозов в разных частях арабской республики под охраной американских военных покидают территорию страны.