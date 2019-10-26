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"Я вам не лох какой-то": Зеленского прижали к стенке на передовой

17:18
  • суббота
  • 26 октября 2019

Президенту пришлось оправдываться

Владимир Зеленский испытал несколько неприятных минут, общаясь с бойцами добровольческого батальона на передовой в селе Золотом. Там проходит линия разграничения с силами ДНР. Президент приехал уговаривать националистов, чтобы они приступили к отводу сил, как это предусматривают недавние договорённости.

Разговор пошёл на повышенных тонах, как только один из военных задал верховному главнокомандующему вопрос о возможной встрече с ветеранами АТО по поводу протестов на тему "Нет капитуляции". Зеленский буквально взбесился. "Я пришел тебе сказать - вы оружие отведите! Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать", - сказал президент.

Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции.

Также Зеленский заявил, что ему безразлично с кем подписывать перемирие. Главное, по его словам, вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди. Примечательно, что попавший на видео разговор президента и бойца националистического батальона вёлся на русском языке.

1 октября в Минске представители Киева и республик на юго-востоке страны договорились о разведении войск в ДНР и ЛНР. Украинская сторона сорвала этот процесс.

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