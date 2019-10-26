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Путин раскрыл Макрону детали своих переговоров с Эрдоганом

17:47
  • суббота
  • 26 октября 2019

Президенты России и Франции поговорили по телефону

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону вопросы сирийского урегулирования. Российский лидер рассказал своему французскому коллеге детали своих многочасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договорённости", - сообщили в пресс-службе Кремля. Также Владимир Путин рассказал Макрону о прошедшем в Сочи представительном форуме "Россия - Африка".

На этой неделе Москве и Анкаре удалось договориться о военном взаимодействии в Сирии. Турция прекратила свою военную операцию в этой стране. Российская военная полиция взяла под контроль часть турецко-сирийской границы, выступив гарантом сохранения мира.

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