Мисс Украину заклевали за невнятный ответ о Крыме

Девушке досталось за её странную позицию

"Мисс Украина - 2019" взбудоражила россиян своим невнятным ответом на вопрос о принадлежности Крыма. Маргарита Паша считает, что Крым общий. "Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям", - ответила красавица на вопрос украинских журналистов.

Россияне раскритиковали её за такую позицию. Одни заявляли, что ответ ужасно глуп, и земля принадлежит тем, кто там живёт Другие говорили, что виноваты сами журналисты, не первый раз провоцирующие Маргариту на неадекватные ответы.

Недавно Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь", в результате чего материал в эфир так и не вышел. Позже она пояснила, что будет говорить на том языке, который предпочитает сама.

Но, похоже, что история на этом не заканчивается. После очередного всплеска эмоций в Сети по поводу Крыма Маргарита на писала у себя в Instagram: "Ждите нового скандала. Украина, сколько можно".