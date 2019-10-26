Неугомонный Эрдоган угрожает новой войной в Сирии

Президент Турции сделал важное заявление

Президент Турции вновь показал свой воинственный настрой. Турция приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной зоне, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны. Мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их.

Эрдоган в очередной раз предупредил, что не будет садиться за стол переговоров с курдами, которых он считает террористами.

Напомним, что на этой неделе после многочасовых переговоров в Сочи президенты России и Турции договорились о совместных действиях в Сирии. Эрдоган пообещал остановить военную операцию "Источник мира", а Россия ввести свою военную полицию в приграничную с Турцией зону. В Анкаре сегодня, 26 октября отмечали, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании реализуется в соответствии с утверждённым в Сочи планом.