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Пугачева умерла от рака

20:14
  • суббота
  • 26 октября 2019

Певица перенесла несколько операций

Скончалась бывшая солистка фолк-коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева. Ей было 83 года. О смерти певицы сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Несколько лет назад у нее обнаружили рак желудка, потребовалось срочное вмешательство медиков. Сразу по­сле выступления на Олимпиаде в Сочи артистку увезли в Мо­скву на обследование. В 2017 году звезда из Удмуртии перенесла операцию в столичном онкологическом центре на Каширском шоссе и около месяца находилась под наблюдением врачей.

Лечение дало результат — "бабушке" стало лучше. Однако в 2019-м болезнь вернулась. "Она болела уже четыре месяца. Последние полгода уже не выступала", — сообщила РЕН ТВ худрук коллектива Ольга Туктарева.

Напомним, "Бурановские бабушки" прославились благодаря участию в "Евровидении" в 2012 году. В финале состязания, состоявшегося в Баку, артистки исполнили задорную песню Party For Everybody и завоевали второе место, набрав 259 баллов по результатам зрительского голосования и решению профессионального жюри.

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