Трамп готовит важное заявление об уничтожении в Сирии главаря ИГИЛ

Информация пока не подтверждена документально

В США сообщили об операции по уничтожению главаря запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Официальных данных на этот счёт нет, имеются только сообщения западных информагентств со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме. Согласно им, спецоперация по уничтожению Абу Бакр аль-Багдади была проведена 26 октября в сирийской провинции Идлиб.

По другим сообщениям, при начале штурма главарь ИГИЛ привёл в действие взрывное устройство. В результате погиб он сам и две его жены. Президент США пока хранит молчание, но обещает сделать какое-то очень важное сообщение в 16:00 мск.

Об уничтожении аль-Багдади сообщалось неоднократно, но всякий раз после этого всплывала информация о том, что главарь террористов жив. Документальных подтверждений его ликвидации на настоящий момент нет.