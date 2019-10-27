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Спорившие с Зеленским военные оказались самозванцами

10:12
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

На Украине отреклись от радикалов на Донбассе

Украинские военные открестились от самозванцев, с которыми накануне, 26 октября общался в Донбассе президент страны. В штабе Операции объединенных сил заявили, что вооружённые люди, с которыми на повышенных тонах разговаривал Владимир Зеленский, не являются представителями вооруженных сил или других официальных силовых ведомств.
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Верховному главнокомандующему пришлось пережить несколько неприятных минут, общаясь с бойцами добровольческого батальона на линии разграничения с ЛНР. Президент приехал уговаривать националистов, чтобы они приступили к отводу сил, но они отказались это сделать.

"Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери", - сказал Зеленский, обращаясь на русском языке к одному из бойцов.

1 октября в Минске договорились о разведении войск в ДНР и ЛНР. Украинская сторона сорвала этот процесс. Об обстановке на линии разграничения и вчерашней встрече Зеленского с самозванцами рассказывает Лилия Акиньшина (смотрите видео).

 

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