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В Барселоне протестующие жгут машины и строят баррикады

11:31
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Протесты продолжаются, пострадали уже 600 человек

Горящие баррикады и разбитые машины. В Барселоне проходит очередная акция в защиту каталонских политиков завершилась столкновениями с полицией. В этот раз протест решили выразить 350 тысяч человек. Манифестанты забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. Стражи порядка ответили резиновыми пулями.

Силой остудить пыл демонстрантов не получается. Митингующие окружают полицейские фургоны, срывают автомобильные номера, светят в глаза правоохранителям лазерными указками. Попытки стражей порядка отбиться  не удаются, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты празднуют победу и подсчитывают потери. В этот раз ранены, как минимум, 15 человек, ещё несколько задержаны. Всего за последние две недели пострадали 600 активистов и полицейских. Протесты в Каталонии вспыхнули с новой силой 14 октября. Тогда Верховный суд Испании вынес приговор вдохновителям референдума о независимости автономии. Из 12 осуждённых реальные сроки получили девять, остальные отделались штрафами.

Нынешние руководители Каталонии тоже присоединились к протестам. Акция получилась масштабной и экстравагантной. Плакаты с призывами "Свобода!" и портреты политических лидеров появляются в самых неожиданных местах.

Протестующие призывают Мадрид начать диалог с Барселоной. Исполняющий обязанности премьер-министра королевства Педро Санчес несколько раз отказывался разговаривать по телефону и встречаться с главой Каталонии. Свои акции проводят и сторонники единства страны. 20-тысячный митинг прошёл в Мадриде. Организаторы - представители крайне правых - требовали жёстче наказать вдохновителей референдума об отделении. Митинг противников независимости пройдёт 27 октября и в самой Барселоне.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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