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Россия перебрасывает в Сирию дополнительную технику

11:20
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Начинается патрулирование на турецко-сирийской границе

В пункт базирования Хмеймим в Сирии российская военная авиация перебросила  десятки броне-автомобилей "Тигр" и "Тайфун-У". Они помогут нашей военной полиции обеспечить безопасность мирных граждан и контролировать отвод курдских формирований. В город Кобани уже прибыли дополнительные российские подразделения.

Подразделение российской военной полиции обустраивается в точке базирования близ города Кобани. Господствующая высота, коммуникации, капитальное здание. Все необходимые условия для комфортной службы и выполнения главной задачи - патрулирования района сирийско-турецкой границы.

На северо-восток Сирии дополнительные силы российской военной полиции прибывали последние несколько дней. Все проходило оперативно, но основательно. В соответствии Сочинским меморандумом военизированные курдские формирования согласились передать функции обеспечения безопасности в регионе нашим военным и оставили им свои опорные пункты, хорошо оборудованные и укреплённые, сообщает "ТВ Центр".

В ожидании турецких коллег российские военные полицейские уже вышли на маршруты патрулирования. "Уже оповещены турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное скоординированное патрулирование", - сообщил офицер российской военной полиции Михаил Елсуков.

Ежедневно сотни пройденных километров и десятки населённых пунктов, где наших военнослужащих встречают люди, уставшие жить в условиях страха и неопредёлености.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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