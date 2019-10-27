Россиян проверят на знание географии

Испытание состоит из 40 вопросов

Географический диктант сегодня пишут в России и ещё более чем ста странах мира. Акция проводится в пятый раз и уже стала международной. В этом году тест перевели не только на английский, но и на французский язык.

Проверить свои знания можно как очно (организовано более пяти с половиной тысяч площадок в школах и вузах), так и через интернет. На этот раз испытание состоит из 40 вопросов, которые разбиты на две группы, сообщает "ТВ Центр".

Первая часть основана на общеизвестных фактах. Вторая - более сложная, она рассчитана не только на эрудицию, но и на образное логическое мышление.