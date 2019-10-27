ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян проверят на знание географии

11:17
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Испытание состоит из 40 вопросов

Географический диктант сегодня пишут в России и ещё более чем ста странах мира. Акция проводится в пятый раз и уже стала международной. В этом году тест перевели не только на английский, но и на французский язык.

Проверить свои знания можно как очно (организовано более пяти с половиной тысяч площадок в школах и вузах), так и через интернет. На этот раз испытание состоит из 40 вопросов, которые разбиты на две группы, сообщает "ТВ Центр".

Первая часть основана на общеизвестных фактах. Вторая - более сложная, она рассчитана не только на эрудицию, но и на образное логическое мышление.

Главное сегодня
Курсанты пишут географический диктант
Курсанты пишут географический диктант
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.