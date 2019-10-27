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В Москве готовятся к температурному рекорду

12:10
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

В столице резко потеплеет

Новый температурный рекорд может быть установлен 27 октября в Москве: синоптики обещают плюс 16 градусов. При этом будет дуть сильный порывистый ветер. Из-за него в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

А завтра, 28 октября температура едва достигнет восьми градусов. На Центральную Россию надвигается холодный атмосферный фронт, пройдут  дожди. В середине недели ожидаются первые заморозки и небольшой снег, сообщает "ТВ Центр".

Похолодание уже пришло на Урал. Регион находится во власти арктического циклона. Выпал снег, на дорогах гололедица. Ночью температура опустится до минус трёх градусов, ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

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