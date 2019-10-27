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Москвичей познакомили с цыганской культурой

12:47
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

В столице прошёл этнический фестиваль

Познакомиться с культурой кочевого народа можно в Москве на фестивале "Цыгане под небом России". На выставке фотографий и документов гости праздника смогли больше узнать об истории этнической группы, а мастер-классах научиться цыганскому танцу.

Представление показал цыганский кукольный театр из Костромы. Завершился фестиваль выступлениями известных артистов эстрады и молодёжных коллективов. На сцену вышел и знаменитый музыкально-драматический театр "Ромэн", сообщает "ТВ Центр".

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