Москвичей познакомили с цыганской культурой

В столице прошёл этнический фестиваль

Познакомиться с культурой кочевого народа можно в Москве на фестивале "Цыгане под небом России". На выставке фотографий и документов гости праздника смогли больше узнать об истории этнической группы, а мастер-классах научиться цыганскому танцу.

Представление показал цыганский кукольный театр из Костромы. Завершился фестиваль выступлениями известных артистов эстрады и молодёжных коллективов. На сцену вышел и знаменитый музыкально-драматический театр "Ромэн", сообщает "ТВ Центр".