Сколько раз убивали лидера ИГИЛ

Сообщения о смерти террориста появляются регулярно с 2015 года

Американские военные сообщают о ликвидации главаря запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Сведения об этом пока достаточно путанные – западные информагентства не приводят документальных доказательств смерти Абу Бакр аль-Багдади, кроме фотографий глубокой воронки от бомбы, якобы попавшей в дом террориста.

В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал у себя в Twitter об очень значительном событии, которое произошло недавно.

Между тем аль-Багдади "убивали" уже несколько раз. Первые сведения о том, что главаря ИГИЛ уничтожили с воздуха американцы появились в феврале 2015 года. В марте того же года сообщалось о том, что аль-Багдади получил тяжёлое ранение в результате удара сил прозападной коалиции по конвою из трёх автомобилей на границе Ирака и Сирии; в сообщениях говорилось также, что он умер в больнице сирийского города Эр-Ракка.

В июне 2016 года в СМИ появилась информация о том, что аль-Багдади был снова убит в результате авиаудара сил западной коалиции, в окрестностях города Эр-Ракка. В октябре 2016 года сообщалось, что террориста отравили.

Ещё один авиаудар, в результате которого якобы был убит главарь ИГИЛ, был нанесён в июне 2017 года российскими ВКС. Министерство обороны тогда заявило, что аль-Багдади возможно был уничтожен в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров террористической организации.

Два года назад турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на своих сирийских информаторов, сообщила, что аль-Багдади и ещё семь командиров были захвачены американскими военными и переправлены в город Рас-эль-Айн, а оттуда на базу в Хасеке неподалёку от турецкой границы.

В августе 2018 года Абу Бакр аль-Багдади ожил и призвал своих сторонников продолжать борьбу в аудиообращении, транслируемом через Telegram-каналы боевиков. И, наконец, сегодня, 27 октября в американских СМИ появилось сообщение о ликвидации аль-Багдади ударом с воздуха.