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Обнародован секретный план захвата Калининградской области

13:58
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Регион перейдёт под контроль польской армии

Американская неправительственная исследовательская организация Jamestown Foundation опубликовала сценарий войны в Прибалтике. В нём подробно расписывается план захвата Калининградской области в ходе ограниченной военной операции России по захвату Эстонии, Латвии и Литвы.

Авторы сценария уверены, что в случае сплоченного ответа НАТО за 14 дней российской армии не удастся занять столицы прибалтийских республик. И тогда к ним на помощь придёт Польша, которая при поддержке сил Альянса захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Санкт-Петербург.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в шутку предложил выдать премию за план захвата возглавляемого им региона. План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является американской глупостью, заявил Алиханов в интервью РБК. "У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво", - сказал глава региона.

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