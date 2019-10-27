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В Подмосковье обнаружены посёлки-призраки

15:03
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Для кого строились элитные дома

В Подмосковье больше сотни элитных коттеджных посёлков стоят заброшенными. Это подсчитали эксперты рынка недвижимости. Дома возводили с расчётом, что жить в них будут богатые и знаменитые. Но вместо светских раутов в покосившихся строениях гуляет ветер, а от дорогой облицовки не осталось и следа. Иван Колесников побывал в нескольких покинутых посёлках, увидел остатки былой роскоши и попытался понять, почему эти здания невозможно ни снести, ни достроить (смотрите видео).

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Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный дом
Заброшенный дом
Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный коттеджный поселок
Заброшенный коттеджный поселок
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