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Кашпировский против Чумака: как одурманивали россиян

14:09
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

30 лет назад на телевидении появились чудо-целители

Ровно 30 лет назад, в октябре 1989 года наша страна попала под обаяние психотерапевта-гипнотизёра Анатолия Кашпировского. Эти слова: "даю установку на исцеление", сказанные с экрана центрального телевидения, произвели фантастический эффект. Люди поверили в то, что никак не могли объяснить. С тех пор одни с пеной у рта доказывают, что гипноз - это фикция, вторые уверены в эффективности метода. Тем временем сам Кашпировский и его многочисленные последователи продолжают лечебные сеансы. Ольга Стрельцова пока готовила свой репортаж тоже чуть не впала в транс (смотрите видео).

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