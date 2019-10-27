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Кровавый выпускной: видео стрельбы в Техасе

14:52
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Есть погибшие и раненые

В Техасе на встрече выпускников университета неизвестный мужчина открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. Сообщается как минимум о двух погибших и 20 раненых. ЧП произошло в университете A&M Commerce в городе Гринвилл, сообщает The New York Times.

Стрелок скрылся с места происшествия. Позже заместитель шерифа сделал странное заявление: он не считает происшедшее случаем массовой стрельбы. Личность стрелка не установлена; причины, толкнувшие его на этот шаг, неизвестны.

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