Кровавый выпускной: видео стрельбы в Техасе

Есть погибшие и раненые

В Техасе на встрече выпускников университета неизвестный мужчина открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки. Сообщается как минимум о двух погибших и 20 раненых. ЧП произошло в университете A&M Commerce в городе Гринвилл, сообщает The New York Times.

Стрелок скрылся с места происшествия. Позже заместитель шерифа сделал странное заявление: он не считает происшедшее случаем массовой стрельбы. Личность стрелка не установлена; причины, толкнувшие его на этот шаг, неизвестны.