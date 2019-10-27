ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведеву успокаивают после провального выступления в Канаде

19:19
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

К Евгении обратились её подруги и коллеги по цеху

Российская фигуристка Евгения Медведева провалила короткую программу на этапе Гран-при в Канаде. Двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных медалей Олимпийских игр упала при выполнении тройного лутца. Турнир Медведева закончила на итоговом пятом месте.
Медведева устала от соперничества с Загитовой

Коллеги Медведевой успокаивают её как могут. Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова обратила внимание на ошибки Медведевой, но предрекла ей большое будущее. "Видно, что она в хорошей форме, от старта к старту будет набирать психологическую уверенность. Больше не будет таких прокатов, как в короткой программе", - уверена Радионова.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова обратилась к Медведевой в сториз своего Instagram. "Женёк, ты умница! Никого не слушай! Делай то, что тебе нравится, получай от этого удовольствие! Для себя, любимой. А говорить и писать будут всегда! Кто-то любит, кто-то ненавидит", - сказала коллега Евгении.

Читайте также:
Главное сегодня
Евгения Медведева
Евгения Медведева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.