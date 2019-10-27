Медведеву успокаивают после провального выступления в Канаде

К Евгении обратились её подруги и коллеги по цеху

Российская фигуристка Евгения Медведева провалила короткую программу на этапе Гран-при в Канаде. Двукратная чемпионка мира и двукратная обладательница серебряных медалей Олимпийских игр упала при выполнении тройного лутца. Турнир Медведева закончила на итоговом пятом месте.

Коллеги Медведевой успокаивают её как могут. Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова обратила внимание на ошибки Медведевой, но предрекла ей большое будущее. "Видно, что она в хорошей форме, от старта к старту будет набирать психологическую уверенность. Больше не будет таких прокатов, как в короткой программе", - уверена Радионова.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова обратилась к Медведевой в сториз своего Instagram. "Женёк, ты умница! Никого не слушай! Делай то, что тебе нравится, получай от этого удовольствие! Для себя, любимой. А говорить и писать будут всегда! Кто-то любит, кто-то ненавидит", - сказала коллега Евгении.