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Внезапно помолодевшая Дана Борисова сжалилась над униженной дочерью

19:37
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Мама с Полиной вышли в свет

Дана Борисова помирилась с дочкой. Помолодевшая телезвезда вышла в свет под ручку с Полиной и провела с ней вечер. Мама и дочь побывали на премьере фильма "Дитя погоды", а фото совместного выхода в свет Дана опубликовала в личном блоге.
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Поклонники были приятно удивлены не только тому, что мать и дочь, наконец-то, снова стали близки, но и тому, что имевшая проблемы с алкоголем и наркотиками Борисова выглядит великолепно.

Само очарование! Великолепные!

Какие красотки, всё лучше и лучше.

Просто красавица! Как же хорошо выглядите!

Не так давно Дана Борисова выгнала дочь из дома. Мама не поладила с Полиной из её двоек в школе и плохого поведения. За это знаменитая мать лишила девочку карманных денег и мобильного телефона, а затем даже отправила Полину жить к её отцу Максиму Аксёнову.

Летом Дана заявила, что намерена найти работу. Похоже, бывший пагубный образ жизни телеведущей остался в прошлом.

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