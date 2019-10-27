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Борис Корчевников показал трогательное фото с ребёнком

16:44
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

На снимке - крестник и его бабушка

Борис Корчевников поделился трогательным фото, на котором позирует рядом с крестником по имени Сергей и его бабушкой. Папа малыша -  коллега Корчевникова по телеканалу "Спас".
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"Вот и мы", - скромно подписал снимок ведущий, у которого пока нет своих детей. 37-летний Корчевников давно мечтает стать отцом, но пока ему не удалось наладить свою личную жизнь.

Некоторое время назад в медиасообществе ходили слухи, что Борис тяжело болен. Последнее фото опровергает все домыслы: на нём главный редактор православного телеканала   выглядит прекрасно.

"Прекрасно выглядите! Малыш очень сладкий и хорошенький, на Вас похож", - иронизирует mila_s. "Борис, огромное спасибо за всё, что вы делаете на благо нас всех!!!!за канал СПАС!!!здоровья вам на многие лета!!!!" – оставил своё пожелание shelevahom.

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