Борис Корчевников показал трогательное фото с ребёнком

На снимке - крестник и его бабушка

Борис Корчевников поделился трогательным фото, на котором позирует рядом с крестником по имени Сергей и его бабушкой. Папа малыша - коллега Корчевникова по телеканалу "Спас".

"Вот и мы", - скромно подписал снимок ведущий, у которого пока нет своих детей. 37-летний Корчевников давно мечтает стать отцом, но пока ему не удалось наладить свою личную жизнь.

Некоторое время назад в медиасообществе ходили слухи, что Борис тяжело болен. Последнее фото опровергает все домыслы: на нём главный редактор православного телеканала выглядит прекрасно.

"Прекрасно выглядите! Малыш очень сладкий и хорошенький, на Вас похож", - иронизирует mila_s. "Борис, огромное спасибо за всё, что вы делаете на благо нас всех!!!!за канал СПАС!!!здоровья вам на многие лета!!!!" – оставил своё пожелание shelevahom.