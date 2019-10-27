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18-летний студент готовил массовую бойню в подмосковном колледже

15:55
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Молодой человек конфликтовал с однокурсниками

В Подмосковье задержан студент Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Его подозревают в подготовке массового убийства однокурсников и преподавателя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на анонимный осведомлённый источник.

Угрозы были обнаружены силовиками в переписке студента в одном из мессенджеров. Молодому человеку 18 лет, имя его не называется. Как полагает следствие, студент мог воспользоваться для совершения массового убийства пистолетом и взрывчатыми веществами.

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