Распустившему язык Зеленскому прислали чёрную метку

Президенту угрожает лидер нацбатальона

Владимиру Зеленскому угрожает лидер националистического батальона Андрей Билецкий. После вчерашнего разговора президента на повышенных тонах с добровольцами в Донбассе националист записал ролик и выложил его на YouTube.

По словам Билецкого, после поездки главы государства важнейшим вопросом остаётся контроль над 30 населёнными пунктами на линии разграничения. Добровольцы оттуда не уйдут, говорит Билецкий. Мало того, он обещает ввести туда ещё десять тысяч своих бойцов.

Напомним, что накануне, 26 октября Владимир Зеленский побывал в Донбассе и пообщался там с бойцами добровольческого батальона на линии разграничения с ЛНР. Президент приехал уговаривать националистов, чтобы они приступили к отводу сил, но они отказались это сделать.

Позже украинские военные открестились от вооружённых людей, с которыми на повышенных тонах разговаривал Владимир Зеленский. В штабе Операции объединенных сил их назвали самозванцами и заявили, что они не являются представителями официальных силовых ведомств.

1 октября в Минске договорились о разведении войск в ДНР и ЛНР. Украинская сторона сорвала этот процесс.