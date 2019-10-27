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Убежал и заплакал: Трамп рассказал о ликвидации главаря ИГИЛ

17:14
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Глава Белого дома наблюдал за спецоперацией в прямом эфире

Дональд Трамп раскрыл детали спецоперации по ликвидации главаря запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Глава Белого дома подтвердил, что Абу Бакр аль-Багдади действительно мёртв и это подтверждено посмертным тестом ДНК.
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"Никто из военнослужащих не пострадал, большое количество боевиков и подручных аль-Багдади были уничтожены", - доложил всему миру Трамп, выступая в прямом эфире американского телевидения.

По словам президента США, аль-Багдади пытался скрыться в подземном туннеле, заканчивавшемся тупиком, и в безвыходной ситуации взорвал себя с помощью пояса смертника. "Он умер как трус, убегая и плача", - заявил Трамп.

Затем он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. "Россия отлично с нами поступила, они открыли воздушное пространство, мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала", - сказал глава Белого дома.

Он признался, что с удовольствием наблюдал операцию по ликвидации аль-Багдади в прямом эфире. "Это было, как смотреть кино", - заявил президент США.

Ранее сегодня, 27 октября в СМИ появились неподтверждённые официально сообщения о ликвидации лидера ИГИЛ. Утром Дональд Трамп написал у себя в Twitter об очень значительном событии, которое произошло недавно и пообещал раскрыть все карты через несколько часов.

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