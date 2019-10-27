Пугачёву с голыми ногами перепутали с дочкой

Примадонну вновь удивила поклонников

Молодеющая Алла Пугачёва снова удивила поклонников. Уже не в первый раз Примадонну путают с её дочкой Кристиной Орбакайте. Фото супруги, на котором Алла Борисовна позирует в коротком красном пальто вместе с сыном Гарри, разместил у себя в Instagram Максим Галкин.

Подписчики написали десятки комментариев, осыпав Пугачёву комплиментами. Многие отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет.

Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь.

Я думала это Крис.

Какая Алла красивая. Рядом с вами только молодеет.

Алле Пугачёвой 70 лет. Для своего возраста она выглядит великолепно и, похоже, не собирается уходить со сцены. В начале ноября в Минске пройдёт большой концерт Примадонны. В одном из номеров примет участие балерина Анастасия Волочкова.