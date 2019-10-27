ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пугачёву с голыми ногами перепутали с дочкой

19:01
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Примадонну вновь удивила поклонников

Молодеющая Алла Пугачёва снова удивила поклонников. Уже не в первый  раз Примадонну путают с её дочкой Кристиной Орбакайте. Фото супруги, на котором Алла Борисовна позирует в коротком красном пальто вместе с сыном Гарри, разместил у себя в Instagram Максим Галкин.
Пугачева едва не стала жертвой маньяка

Подписчики написали десятки комментариев, осыпав Пугачёву комплиментами. Многие отметили, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет.

Очень с Кристиной сейчас похожи. Прям очень. Мама и дочь.

Я думала это Крис.

Какая Алла красивая. Рядом с вами только молодеет.

Алле Пугачёвой 70 лет. Для своего возраста она выглядит великолепно и, похоже, не собирается уходить со сцены. В начале ноября в Минске пройдёт большой концерт Примадонны. В одном из номеров примет участие балерина Анастасия Волочкова.

Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.