Тимати бросил семью и умчался на Мальдивы

Певец решил отдохнуть после рождения сына

Тимати бросил семью с только что родившемся ребёнком и улетел отдыхать на Мальдивы. Рэпер без стеснения сообщил об этом своим подписчикам в Instagram. На фото довольный певец стоит в салоне частного самолёта и держит в руках ярко разрисованную доску для сёрфинга.

Напомним, что 16 октября возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – родила сына Ратмира. Именно этот факт и не понравился поклонникам рэпера. В комментариях они осудили поступок своего кумира.

Настя только родила, а вы умотали, её одну с ребенком оставили.

Ребёнок денег не считает ваших, ему нужно ваше присутствие, любовь и забота.

Не успела Решетова родить, как Тимон бросил ее и сына.

Не прошло двух недель, с тех пор, как Тимати рассказывал, что безумно счастлив рождению сына. Напомним, что у певца уже есть дочь Алиса, ей пять лет. Её мама – модель Алёна Шишкова.