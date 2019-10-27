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Тимати бросил семью и умчался на Мальдивы

18:48
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

Певец решил отдохнуть после рождения сына

Тимати бросил семью с только что родившемся ребёнком и улетел отдыхать на Мальдивы. Рэпер без стеснения сообщил об этом своим подписчикам в Instagram. На фото довольный певец стоит в салоне  частного самолёта и держит в руках ярко разрисованную доску для сёрфинга.
Имя сына Тимати вызвало скандал

Напомним, что 16 октября возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – родила сына Ратмира. Именно этот факт и не понравился поклонникам рэпера. В комментариях они осудили поступок своего кумира.

Настя только родила, а вы умотали, её одну с ребенком оставили.

Ребёнок денег не считает ваших, ему нужно ваше присутствие, любовь и забота.

Не успела Решетова родить, как Тимон бросил ее и сына.

Не прошло двух недель, с тех пор, как Тимати рассказывал, что безумно счастлив рождению сына. Напомним, что у певца уже есть дочь Алиса, ей пять лет. Её мама – модель Алёна Шишкова.

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