Россия жёстко поставила на место хвастуна Трампа

В Москве сомневаются, что лидер ИГИЛ мёртв

В Министерстве обороны России выразили серьёзные сомнения относительно реальности проведенной США операции по ликвидации главаря ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) аль-Багдади. Ранее Дональд Трамп отчитался о спецоперации и поблагодарил Россию за помощь.

В военном ведомстве заявили, что им не известно о содействии пролёту американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб, где был убит аль-Багдади. Как сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, спецоперация в Сирии порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и успехе.

По словам Конашенкова, в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США и международной коалиции не зафиксировано.

С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная смерть Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет.

За несколько часов до этого Дональд Трамп похвастался в прямом эфире американского телевидения в успешной операции по уничтожению главаря ИГИЛ. Глава Белого дома подтвердил, что Абу Бакр аль-Багдади действительно мёртв и это подтверждено посмертным тестом ДНК. "Он умер как трус, убегая и плача", - заявил Трамп.