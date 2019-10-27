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Россия жёстко поставила на место хвастуна Трампа

17:48
  • воскресенье
  • 27 октября 2019

В Москве сомневаются, что лидер ИГИЛ мёртв

В Министерстве обороны России выразили серьёзные сомнения относительно реальности проведенной США операции по ликвидации главаря ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) аль-Багдади. Ранее Дональд Трамп отчитался о спецоперации и поблагодарил Россию за помощь.
Убежал и заплакал: Трамп рассказал о ликвидации главаря ИГИЛ

В военном ведомстве заявили, что им не известно о содействии пролёту американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб, где был убит аль-Багдади. Как сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, спецоперация в Сирии порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и успехе.

По словам Конашенкова, в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиацией США и международной коалиции не зафиксировано.

С момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная смерть Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет.

За несколько часов до этого Дональд Трамп похвастался в прямом эфире американского телевидения в успешной операции по уничтожению главаря  ИГИЛ. Глава Белого дома подтвердил, что Абу Бакр аль-Багдади действительно мёртв и это подтверждено посмертным тестом ДНК. "Он умер как трус, убегая и плача", - заявил Трамп.

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