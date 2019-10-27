В Петербурге 12-летний подросток жестоко расправился с матерью

На теле женщины обнаружены множественные раны

12-летний подросток жестоко расправился со своей матерью в Санкт-Петербурге. В одной из квартир нашли тело 46-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. Полиция подозревает убийстве её 12-летнего сына, имеющего проблемы с развитием.

По предварительной информации, сын нанёс матери несколько колото-резаных ранений в области живота и груди, после чего поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела острыми предметами. В квартире были найдены нож, шампур и пинцет, пишет "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление СКР.

Во время совершения преступления в квартире находились брат подростка и их отец в состоянии сильного алкогольного опьянения. Семья была неблагополучной и состояла на учёте в органах опеки. Напомним, что уголовная ответственность в России наступает с 14 лет, поэтому, скорее всего, юного убийцу отправят в лечебное спецучреждение или закрытый интернат.