На Москву обрушился штормовой ветер

В центральной России ухудшилась погода

На центральную Россию обрушился сильный штормовой ветер. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В шести регионах устраняют последствия непогоды, передает "ТВ Центр".

В Псковской области порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи. Семь тысяч человек остались без света. Непогода не обошла и Калужскую область. Там обесточены три населенных пункта. В Новгородской области без энергоснабжения остались 9 тысяч жителей. Над восстановлением работают 15 бригад.

В Центральной России это уже второй ураган за неделю. В ближайшие дни регион ждет резкое похолодание.