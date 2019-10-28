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На Москву обрушился штормовой ветер

08:37
  • понедельник
  • 28 октября 2019

В центральной России ухудшилась погода

На центральную Россию обрушился сильный штормовой ветер. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. В шести регионах устраняют последствия непогоды, передает "ТВ Центр".
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В Псковской области порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи. Семь тысяч человек остались без света. Непогода не обошла и Калужскую область. Там обесточены три населенных пункта. В Новгородской области без энергоснабжения остались 9 тысяч жителей. Над восстановлением работают 15 бригад.

В Центральной России это уже второй ураган за неделю. В ближайшие дни регион ждет резкое похолодание.

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