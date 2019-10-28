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Военная полиция России содействует выводу курдских отрядов от сирийско-турецкой границы

09:03
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Именно под гарантии России курды отходят от приграничных районов

Курдские подразделения продолжают отвод формирований и техники на 30 километров от границы с Турцией вглубь Сирии. Это было одним из важнейших условий Сочинского меморандума. Процесс отхода отрядов самообороны и безопасность в регионе обеспечивает российская военная полиция. Уже во вторник должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование приграничных территорий в районе операции "Источник мира".

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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