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В России отказались вводить "углеродный налог" Чубайса

08:29
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Он не пойдет на пользу бизнесу

Минэкономразвития отказалось вводить "углеродный налог", предложенный главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Этот пункт исключили из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.
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Как сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Михаила Расстригина, такое решение ведомство приняло после получения отзывов от Минэнерго, Минпромторга, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

В РССП, например, опасаются, что "налог Чубайса" снизит инвестиционную активность бизнеса. Глава союза Александр Шохин заявил, что для выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по климату России "достаточно корректного учета поглощающей способности российских лесов и реализации уже запланированных программ по повышению энергоэффективности".

Напомним, в июне Анатолий Чубайс предложил ввести "углеродный налог", чтобы заставить промышленников снижать выбросы в атмосферу. По его мнению, для начала размер налога может быть "символическим". Чубайс напомнил, что Евросоюз намерен облагать дополнительным налогом товары, при производстве которых нарушаются требования по предельным выбросам СО2 (диоксида углерода). Без нового налога, стимулирующего российских бизнесменов снижать выбросы, Россия закроет себе выход на европейский рынок, считает Чубайс. 

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