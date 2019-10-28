"Никакие деньги там не нужны": Коллега сделал заявление о лечении Заворотнюк

Актер утверждает, что звезде "Моей прекрасной няни" нужен покой

Актер Вячеслав Манучаров высказался о лечении Анастасии Заворотнюк. Артист объяснил, почему родные звезды "Моей прекрасной няни" отказались от финансовой помощи.

"Никакие деньги там не нужны. Они — состоятельная семья. У них есть деньги, у них есть врачи", - заявил артист в программе "Ты не поверишь!"

Манучаров надеется, что скоро Анастасия сама все расскажет. По словам артиста, состояние Заворотнюк требует покоя. "Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить, зажить, зажить", — сказал Вячеслав, призвав молиться за актрису.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.