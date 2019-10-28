Сколько будет стоить проезд по новой трассе Москва - Петербург

Дорогу планируют открыть для водителей в ноябре

Проезд по трассе Москва — Санкт-Петербург будет варьироваться от дня недели и наличия транспондера. Работа над сеткой тарифов еще в ведется, однако уже сейчас СМИ выяснили, что поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тысячи рублей.

"Например, доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга - за 1150 рублей при условии расчета наличными", - пишут "Известия" со ссылкой на проект приказа "Автодора".

"Плавающие" тарифы коснутся только легковых автомобилей первой категории (высотой до двух метров, а также мотоциклов). Для машин второй категории цена проезда от Москвы до Северной столицы составит чуть более двух тысяч рублей, с транспондером — 1521 рубль.

"Водителям третьей и четвертой категорий ТС, к которым относятся грузовики и автобусы, за проезд придется заплатить 2710 и 3980 рублей соответственно", - добавляет издание.

Отмечается, что поездка по платной трассе протяженностью 670 километров займет в среднем пять с половиной часов.

Ранее стало известно, что в 2026 году должен состояться запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.