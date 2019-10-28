Москва ответила на угрозу "Азова" ввести тысячи боевиков в Донбасс

Оппозиция блокирует выполнение минских договоренностей

Виновные в невыполнении минских договоренностей заявили о себе сами. Кто именно блокирует разделение войск в Донбассе, стало предельно ясно после высказываний руководителя запрещенного в нашей стране батальона "Азов" Андрея Билецкого, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение минских договоренностей", — приводит высказывание представителя внешнеполитического ведомства Twitter российского МИДа.

Андрей Билецкий 27 октября опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Командир "Азова" пригрозил ввести в Донбасс 10 тысяч бойцов, если решение о разводе сил в регионе будет принято. По его словам, таким решением Киев, якобы, "сдает огромную территорию". Билецкий пообещал, что его бойцы останутся в населенном пункте Золотое на линии соприкосновения.

В свою очередь, Зеленский, посетивший на днях Донбасс, заявил, что жители Золотого не на шутку обеспокоены тем, что в их поселке расквартированы боевики. Президент Украины встретился и с представителями "Азова", беседу с ними он назвал "эмоциональной".