ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Они счастливы": Зуева ждет ребенка от Козловского

09:06
  • понедельник
  • 28 октября 2019

Роды пройдут в США

Данила Козловский и Ольга Зуева, которые встречаются с 2015 года, готовятся стать родителями. Они пытались сохранить беременность актрисы в тайне даже от близких родственников. 
Беременная Костенко высказалась о выкидыше

В окружении пары рассказали, что Козловский и Зуева уже присматривают вещи для ребенка. На последних съемках актриса якобы уже не могла скрыть округлившийся животик. "Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей", - сообщил источник "СтарХита"

По данным портала, Ольга Зуева планирует рожать в США, где она живет и работает. Данила Козловский вовсю работает в России, но, вероятно, приедет к возлюбленной в самый ответственный момент. 

Между тем брат Козловского сказал, что он ничего не знает о беременности Зуевой. Как предположили журналисты, звездная пара пыталась скрыть факт беременности даже от самых близких людей, чтобы эта новость не стала известна широкой публике. 

Напомним, Козловский был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. Их брак продлился с 2008 по 2011 годы. Потом актер встречался с Юлией Снигирь. Они расстались в 2014 году. По данным СМИ, Козловский и Зуева начали жить вместе с 2015 года. Поговаривают, что они снимают апартаменты в Петербурге. Недавно появился слух, что пара рассталась, однако официального подтверждения не последовало. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Данила Козловский и Ольга Зуева
Данила Козловский и Ольга Зуева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.