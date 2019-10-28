"Они счастливы": Зуева ждет ребенка от Козловского

Роды пройдут в США

Данила Козловский и Ольга Зуева, которые встречаются с 2015 года, готовятся стать родителями. Они пытались сохранить беременность актрисы в тайне даже от близких родственников.

В окружении пары рассказали, что Козловский и Зуева уже присматривают вещи для ребенка. На последних съемках актриса якобы уже не могла скрыть округлившийся животик. "Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей", - сообщил источник "СтарХита".

По данным портала, Ольга Зуева планирует рожать в США, где она живет и работает. Данила Козловский вовсю работает в России, но, вероятно, приедет к возлюбленной в самый ответственный момент.

Между тем брат Козловского сказал, что он ничего не знает о беременности Зуевой. Как предположили журналисты, звездная пара пыталась скрыть факт беременности даже от самых близких людей, чтобы эта новость не стала известна широкой публике.

Напомним, Козловский был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке. Их брак продлился с 2008 по 2011 годы. Потом актер встречался с Юлией Снигирь. Они расстались в 2014 году. По данным СМИ, Козловский и Зуева начали жить вместе с 2015 года. Поговаривают, что они снимают апартаменты в Петербурге. Недавно появился слух, что пара рассталась, однако официального подтверждения не последовало.