В каком возрасте самый высокий риск заболеть раком

Нарушения в организме накапливаются

Медики определили средний возраст, в котором диагностируются онкологические заболевания у россиян. Этот показатель изменился за последние 10 лет.

По данным врачей, сегодня средний возраст диагностики рака составил 64,9 года для мужчин, для женщин - 64,2 года. В то время как в 2008 году средний возраст заболевших мужчин определялся в 63,8 года, а женщин — 63,3.

В возрастной группе старше 60 лет – более 70% всех заболевших раком, отмечают эксперты. "Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений. Оно достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе", — пояснил эксперт Российского общества клинической онкологии Федор Моисеенко.

По данным экспертов, рак поджелудочной железы чаще всего определяется у мужчин 65 лет и женщин 70 лет. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет. Рак молочной железы в России чаще диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, средний возраст выявления опухолей легкого — 65 лет, пишет RT.